Pour terminer sa saison en apothéose, le Bayern Munich avait l’opportunité de tout rafler sur la scène internationale en cas de victoire lors de cette finale de Coupe d’Allemagne. Mais pour cela, les Bavarois devaient prendre le meilleur sur Francfort. Si Lewandoski allumait la première mèche en fracassant la barre transversale sur coup franc (9e), c’est bien les Aigles qui trouvaient la faille en premier. Parfaitement lancé par Boateng, Ante Rebic s’en allait crucifier Ulreich (0-1, 11e). Si les hommes de Heynckes dominaient dans ce premier acte, ces derniers avaient beaucoup de mal à se montrer dangereux.

Le champion d’Allemagne en titre revenait des vestiaires avec de bien meilleures intentions. Sur un centre en rentrait de Kimmich, le meilleur buteur bavarois était à la réception, et égalisait d’un plat du pied parfait (1-1, 53e). Les occasions n’étaient pas légion dans ce match. Les Munichois se livraient dans la bataille pour éviter une prolongation. Mais à force de trop se livrer, ces derniers se faisaient punir. Magnifiquement lancé dans la profondeur, Ante Rebic prenait de vitesse les défenseurs et donnait l’avantage aux siens d’un ballon subtil (1-2, 82e). Le Bayern Munich se jetait corps et âme dans la bataille pour revenir, mais butait face à une équipe solidaire. Dans le temps additionnel, les hommes de Niko Kovač mettaient fin au suspens grâce à un but libérateur de Gacinovic (1-3, 90+6e). L’Eintracht Francfort s’offrait le scalp du Bayern Munich et s’offrait la Coupe d’Allemagne, un an après avoir échoué au même stade face au Borussia Dortmund (1-2).