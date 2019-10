Ce mardi, c’était jour de football en Allemagne. Non, pas de la Bundesliga, mais bien le deuxième tour de la Coupe d’Allemagne. Ainsi, le Bayern Munich se déplaçait en début de soirée à Bochum.

On a longtemps cru que les Bavarois allaient être éliminés puisqu’ils étaient menés, à cause d’un but contre son camp du jeune Alphonso Davies (1-0, 36e). Mais finalement, c’est en toute fin de match que les hommes de Kovac ont inversé la tendance. Serge Gnabry a égalisé (1-1, 83e), puis Thomas Müller a donné l’avantage aux siens (1-2, 89e), une minute après l’exclusion d’Armel Bella Kotchap, le défenseur de Bochum (88e).