Après les qualifications de Dortmund, Schalke, Brême et Nuremberg un peu plus tôt, quatre matches de Coupe d’Allemagne étaient au programme, dont un alléchant Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen. Et finalement, il n’y aura pas eu de choc puisque les coéquipiers de Bellarabi se sont imposés largement sur le terrain du Borussia (0-5), grâce à des buts de Brandt, Jedvaj, Volland et, surtout, un doublé de Bellarabi.

Sur les autres pelouses, Kiel a surpris Fribourg en s’imposant 2-1. Malgré l’ouverture du score rapide de Petersen, les locaux se rebellaient et Serra et Kinsombi offraient la victoire à la formation de deuxième division. Enfin, le Red Bull Leipzig s’est imposé à la maison contre Hoffenheim (2-0), grâce à un doublé de Timo Werner, tandis que Duisburg a été gagné à Bielefeld (3-0).

Les résultats du soir :

Bielefeld 0-3 Duisburg : Verhoek (12e), Schnellhardt (39e) et Souza (45e) pour Duisburg.

Kiel 2-1 Fribourg : Serra (26e) et Kinsombi (79e) pour Kiel ; Petersen (1ère) pour Fribourg.

M’Gladbach 0-5 Leverkusen : Brandt (5e), Jedvaj (45e+1), Bellarabi (67e et 74e) et Volland (80e) pour Leverkusen.

Leipzig 2-0 Hoffenheim : Werner (48e et 56e) pour Leipzig.