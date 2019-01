Comme souvent, les tirages au sort des différents tours de coupes sont effectués avant même que tous les qualifiés ne soient connus. Pour cette 102e édition de la Coupe de France, si deux rencontres comptant pour les 1/16es de finale restent à disputer (Amiens-OL, ce soir à 21h05 ; Entente SSG-Nantes, dimanche à 16h30), le tirage au sort des 8es de finale aura lieu ce jeudi 24 janvier à partir de 20h15, dans l’émission Soir de Coupe sur Eurosport 2. Un tirage à suivre en direct et en intégralité sur Foot Mercato.

En attendant les deux derniers qualifiés, quatorze équipes ont d’ores et déjà validé leur ticket pour le tour suivant. On dénombre logiquement une majorité de clubs de Ligue 1 (7), avec la présence du quadruple tenant du titre parisien, du LOSC, son dauphin en championnat cette saison, ou encore de Dijon, qui a surclassé les Verts dans leur chaudron, hier soir (3-6). Metz et Orléans représentent la Ligue 2, Lyon-Duchère et Villefranche le National 1, les Nordistes de Croix et les Bretons de Vitré le N2. Le Petit Poucet se nomme dorénavant SC Bastia, qui est venu à bout de Noisy-le-Grand à Furiani (2-1).

Les 14 premiers qualifiés :

L1 (7)

SM Caen (meilleure performance : 1/2 finale, 2017/18)

Dijon FC (1/2 finale, 2003/04)

EA Guingamp

Lille OSC

Paris Saint-Germain

Stade Rennais

Toulouse FC

L2 (2)

FC Metz

US Orléans

N1 (2)

Lyon-Duchère

Villefranche

N2 (2)

IC Croix

AS Vitré

N3 (1)

SC Bastia