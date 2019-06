Après le Qatar en 2022 et le trio Canada, Etats-Unis, Mexique en 2026, la Coupe du Monde de football sera-t-elle organisée par un duo ? C’est l’ambition que viennent d’afficher l’Espagne et le Portugal. Dans un communiqué publié par les fédérations espagnole et portugaises, celles-ci annoncent qu’après plusieurs réunions au cours des dernières semaines, elles ont décidé d’entamer un processus d’analyse approfondi sur la possibilité de soumettre une candidature commune pour organiser la Coupe du monde 2030.

Les deux fédérations expliquent que « les gouvernements des deux pays sont bien informés du processus, car ils seront un élément fondamental de son développement ». L’Espagne avait organisé le Champion d’Europe en 1964, avant d’accueillir le Mondial 1982. Le Portugal était lui le pays hôte de l’Euro 2004.

