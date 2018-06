Depuis près de 10 ans, Crisitiano Ronaldo et Lionel Messi règnent sur le monde du ballon rond. C’est simple, depuis 2007 et un certain Kaká, le Ballon d’Or est un trophée que se dispute les deux mastodontes. Mais à respectivement 33 ans pour le Portugais et 30 ans pour l’Argentin, ils ne leur restent plus beaucoup d’années au très haut niveau. Qui va alors succéder à ces deux légendes vivantes du football ?

Lors d’un entretien accordé à World Soccer, CR7 a tenté d’apporter une réponse. « Sur les 10 dernières années, ça se résume entre Messi et moi. Pour la prochaine génération, je pense qu’Asensio a le potentiel. Après il y a Neymar, Mbappé. Puis aussi Dembélé, Hazard, Rashford. Il y a 10 ou 15 joueurs avec un gros potentiel qui peuvent devenir les meilleurs. » Un passage de témoin ?