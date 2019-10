Cristiano Ronaldo a dépassé la barre des 700 buts en carrière lors de la dernière trêve internationale face à l’Ukraine. Un nombre conséquent pour le Portugais de 34 ans qui ne compte pas s’arrêter là. Mais dans une interview pour France Football, il lui a été demandé de faire un choix. Sur toutes les réalisations qu’il a inscrites, quel est le but qu’il préfère ? Ce dernier a hésité, mais a fait un choix.

« Si vous me demandez de choisir, je dirais quand même le but contre la Juventus : le ciseau retourné (avril 2018 en Ligue des Champions). Parce que c’est un but que j’essayais de marquer depuis des années. Là, c’est arrivé à un moment crucial, dans un match important, face à une grande équipe et un gardien exceptionnel, Buffon. Regardez la hauteur à laquelle je prends la balle. Plus de 2,40 m. C’est incroyable. Pour moi, c’est un des plus beaux ciseaux retournés jamais marqués. Et je ne dis pas ça parce que c’est moi qui l’ai fait », a-t-il avoué.