Cristiano Ronaldo (35 ans) est l’un des joueurs à avoir remporté le plus de fois la Ligue des Champions. Le quintuple Ballon d’Or a soulevé la coupe aux grandes oreilles à cinq reprises (une avec MU, quatre avec le Real Madrid) mais il ne compte pas s’arrêter là. Interviewé par A Bola, le Portugais a évoqué les chances de la Juve dans la compétition, et il vise le titre.

« Sixième finale de Ligue des Champions ? C’est possible. Jouer pour la Juventus me donne la chance de gagner à nouveau. Nous savons que c’est une compétition difficile, qui dépend de nombreux facteurs, mais je pense que c’est possible parce que nous avons une bonne équipe. Allons-y étape par étape », a-t-il déclaré. Dans sa meilleure forme depuis son arrivée en Italie, Cristiano Ronaldo espère guider la Vieille Dame jusqu’au sacre, elle qui a remporté la compétition en 1996 pour la dernière fois.