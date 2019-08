Ce n’est une surprise pour personne : Wilfried Zaha a envie de quitter Crystal Palace. L’international ivoirien, qui a disputé la CAN 2019 avec les Éléphants, a fait part de ses envies d’ailleurs à ses dirigeants. Mais l’affaire n’est pas si simple car les Eagles réclament plusieurs millions pour laisser filer le joueur de 26 ans. Alors qu’Arsenal avait tenté de rafler la mise pour 45M€, Palace a dit non. Et un autre club a tenté le coup récemment.

Fin juillet, The Telegraph expliquait qu’Everton était prêt à offrir 66M€ plus Cenk Tosun pour s’attacher les services de Wilfried Zaha. Finalement, les Toffees auraient fait encore plus fort selon Sky Sports, avec une offre 75M€ plus deux joueurs, à savoir l’attaquant turc et James McCarthy. Mais là encore, malgré cette offre XXL sur la table, les dirigeants londoniens auraient refusé. En effet, selon le média britannique, Crystal Palace attendrait tout simplement plus de 85M€ !

