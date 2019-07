Auteur d’une grosse saison avec Crystal Palace puis avec la Côte d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des Nations, Wilfried Zaha (26 ans) veut quitter les Eagles cet été. Si Arsenal s’est déjà positionné sur le dossier avec une offre de 45 M€, Palace avait refusé. Mais les pensionnaires de Selhurst Park ne pourraient pas résister à l’offensive d’Everton.

En effet, les Toffees proposeraient plus de 66 M€ et Cenk Tosun pour recruter l’international ivoirien selon les informations du Telegraph. L’attaquant a, lui, fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter Palace pendant ce mercato estival et rejoindre un club qui joue la Ligue des champions. À noter que le journal britannique rapporte que Chelsea se montre également intéressé par le joueur mais doit faire face à une interdiction de recrutement jusqu’en 2020.

