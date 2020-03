Cet hiver, Dani Olmo a quitté le Dinamo Zagreb, où il s’était révélé ces derniers mois, pour rejoindre le RB Leipzig, contre un chèque avoisinant les 25 M€. Pourtant, on a longtemps cru que l’enfant de La Masia retrouverait le FC Barcelone, fortement intéressé à l’automne. Interrogé par Mundo Deportivo, le milieu offensif a expliqué son rendez-vous manqué avec son club formateur.

« J’ai la sensation que ce n’était pas un intérêt si sérieux. Ils ont parlé avec mes agents en novembre comme s’ils voulaient tout boucler rapidement, mais ensuite, ils repoussaient pour une raison ou une autre. On est arrivé comme ça fin janvier, ils m’ont demandé d’attendre quand ils ont vu que c’était quasiment bouclé avec Leipzig. Mais j’avais déjà donné mon accord aux Allemands. Parce que je voulais y aller, dans cette équipe qui avait un projet à court et long terme pour moi. Leipzig m’offrait cela, d’autres équipes, non. Nous avons choisi l’équipe qui a le plus insisté et m’a le plus montré qu’elle me voulait », a confié le jeune international espagnol. Dommage...