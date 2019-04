Depuis son départ, Mario Balotelli voit souvent son nom évoqué par ses anciens partenaires, à l’image de Malang Sarr ou encore Christophe Hérelle. Il faut dire que l’attaquant italien est bien loin de la forme qu’il affichait à Nice, où il n’a pas inscrit le moindre but cette saison. Cette fois, c’est son ancien capitaine, Dante, qui a évoqué son comportement dans les colonnes de France Football.

« Sur le terrain, dans le vestiaire, constamment je lui parlais, je lui disais de jouer heureux, de jouer avec le sourire. C’est beaucoup mieux que bouder, bouder, bouder ! Tu as tout pour toi, alors profites, joues heureux, montre ta joie, transmets-la avec ton corps à tous ceux qui sont autour de toi. Et pour toi aussi ! Même chose avec les arbitres. Combien de fois je suis allé m’excuser auprès d’eux à cause de son comportement ! », a ainsi déclaré Dante au sujet de son ancien partenaire.