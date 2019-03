Malang Sarr a beau n’avoir que 20 ans, le jeune défenseur niçois n’a pas sa langue dans sa poche et sait dire ce qu’il pense. Et dernièrement, ses déclarations concernaient un certain... Mario Balotelli. Le défenseur des Aiglons avait confié que ses coéquipiers et lui en voulaient à l’Italien de ne pas avoir été à son meilleur niveau lors de cette première partie de saison sous le maillot des Aiglons.

Et dernièrement, dans Nice-Matin, Malang Sarr a évoqué la célébration de Mario Balotelli. « C’est un manque de respect. S’il en est là aujourd’hui, c’est grâce à Nice. Il a fait ce qu’il fallait, certes, mais il était dans des conditions optimales. Il a fait un peu ce qu’il voulait. Le club, les supporters et ses coéquipiers lui ont apporté de l’amour, donné beaucoup d’affection. On lui a un peu tout passé. On savait qu’il fallait être plus flexible et indulgent avec lui. Au final, j’ai été très déçu de son comportement. On s’est expliqué après le match. Je lui ai dit tout ça. Il n’avait pas apprécié mes propos d’avant-match. Il a été blessé car c’était la vérité », a ainsi déclaré Malang Sarr.