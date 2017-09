Interrogé par As, Sergi Darder (23 ans) s’est confié au sujet de son retour à l’Espanyol Barcelone, son club formateur, avec qui il espère défier le FC Barcelone ce samedi. Le milieu de terrain en a profité pour revenir sur son expérience du côté de l’Olympique Lyonnais.

« En partant à Lyon, j’ai appris beaucoup. J’ai connu une autre langue, une autre culture, un autre championnat. Mes années à Lyon et Malaga m’ont beaucoup appris et je reviens plus mûr. J’ai voulu partir à Lyon parce que je pensais que c’était un pas en avant parce que je rejoignais un club qualifié en Ligue des Champions. J’y suis allé avec plaisir et j’ai appris physiquement. Quand j’ai quitté l’Espanyol, je n’avais rien et j’ai appris à vivre sans le physique. En France, il y a des joueurs très puissants et même si j’essayais de me mettre au niveau, je ne pouvais pas lutter alors j’ai appris à utiliser mes autres armes », a-t-il lancé.