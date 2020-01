Parti en juillet 2018 aux Etats-Unis, où il a signé en faveur de DC United, Wayne Rooney vient d’effectuer son retour en Angleterre. L’ancien joueur d’Everton s’est en effet engagé en faveur de Derby County, comme c’était prévu depuis de nombreux mois. L’attaquant de 34 ans, dont l’arrivée a été officialisée mercredi, était disponible pour le match de ce soir contre Barnsley (26e journée de Championship).

Et pour cette rencontre, Phillip Cocu, l’entraîneur principal des Rams, a décidé de titulariser l’ancien avant-centre de Manchester United, qui est également coach au sein de la formation anglaise. Un an et demi environ après son dernier match avec les Toffees (le 28 avril 2018 contre Huddersfield), Wayne Rooney va donc retrouver les pelouses anglaises.