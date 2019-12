L’ambiance était au rendez-vous entre l’AS Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain ce dimanche soir, que ce soit sur le terrain au niveau du score (4-0 en faveur du PSG) ou encore dans les tribunes. En effet, le Stade Geoffroy-Guichard a accueilli 36 391 spectateurs en clôture de la 18e journée de Ligue 1 et les fumigènes et autres feux d’artifices étaient de sortie.

Un attirail de fête qui n’aura pas été sans conséquence au niveau de la sécurité. En effet, comme le rapporte l’Équipe, des stadiers ont été blessés avant et pendant la rencontre. Mais plus que des jets d’engins pyrotechniques, ce sont carrément des sièges qui ont également été envoyés. Pas sûr que la Ligue de Football Professionnel (LFP) reste indifférente devant ce cas.