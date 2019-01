Il y a quelques jours, la Ligue de Football Professionnnel acceptait que le match du Paris Saint-Germain contre Montpellier (initialement prévu le 8 décembre et qui avait été décalé au 15 janvier) soit une nouvelle fois déplacé. La rencontre aura lieu le 20 février prochain. Pour rappel, c’est le PSG qui avait demandé à ne pas jouer le 15 janvier en raison de son stage à Doha. Accusé de favoritisme envers le PSG, Didier Quillot a justifié ce nouveau report sur les ondes de France Info.

« La question de ce report a été traitée lors du bureau du conseil d’administration de la LFP du mois de décembre où le PSG a demandé une dérogation exceptionnelle pour faire sa tournée au Qatar. Le conseil d’administration a accepté. La direction générale et la présidence de la Ligue n’étaient pas favorables et nous l’avons dit d’ailleurs. On a trouvé une solution qui est un compromis. Le PSG voulait faire cette tournée pour des raisons commerciales et financières, ceci s’inscrit dans des accords économiques que le PSG doit activer pour passer le fair-play financier qu’il lui est imposé par l’UEFA et sur lequel il y aurait tant à redire. Les joueurs du PSG sont traités comme les autres joueurs, lorsqu’ils commettent des infractions ils ont ensuite des matchs de suspension », a ainsi déclaré le directeur général de la LFP.