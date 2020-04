Légende du football uruguayen et de l’Atlético de Madrid, l’ancien attaquant Diego Forlan épouse désormais la carrière d’entraîneur du côté de Penarol. Impitoyable buteur, il avait marqué le football espagnol et européen de son empreinte avec notamment la quête de la Ligue Europa 2010 avec l’Atlético de Madrid au côté d’un certain Sergio Agüero. Participant à l’émission argentine Referentes, il s’est rappelé de certains passages de sa carrière.

Il a notamment évoqué la Coupe du monde 2010 où il a emmené avec Luis Suarez l’Uruguay en demi-finale de la Coupe du monde. « Je passais du temps à regarder les buts de la Coupe du monde et aujourd’hui, je suis super dans cette vidéo que je regardais. C’était spectaculaire d’atteindre la demi-finale de la Coupe du monde , même si nous n’avons pas pu monter sur le podium, ensuite on a remporté la Copa América en Argentine (en 2011 ndrl). »