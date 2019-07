Parti dans un climat très tendu de l’Atlético de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone, Antoine Griezmann (28 ans) n’a pas gardé une belle image auprès des supporters colchoneros. Néanmoins, il conserve une relation privilégiée avec son désormais ancien entraîneur Diego Simeone. Interrogé sur le plateau de Tyc Sports, il est revenu sur le départ de l’attaquant français et lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière.

« J’ai beaucoup parlé avec lui, c’est un moment important de sa carrière dans lequel il a décidé de faire un pas vers une équipe extraordinaire comme Barcelone. Je suis reconnaissant aux personnes qui ont été avec nous et qui prennent ensuite une décision [...] Maintenant, il sait qu’il devra profiter et souffrir en même temps avec le maillot de Barcelone. Je l’aime beaucoup et j’ai une relation fantastique avec la famille. Il va dans une équipe qui joue très bien et si il a le rythme d’être parmi les meilleurs, il fera une excellente saison. »

