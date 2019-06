Depuis le départ d’Antoine Kombouaré le 10 juin dernier, le Dijon FCO se cherche un nouvel entraîneur, capable de diriger les Costaloriens, pour leur quatrième saison consécutive dans l’élite française, eux qui sont passés tout près de la relégation cette année (maintien acquis en barrages de relégation contre le RC Lens 1-1 ; 3-1). Et Le Bien Public indique que deux hommes se trouvent en concurrence pour le poste d’entraîneur laissé vacant : Frédéric Hantz et Sabri Lamouchi.

Les deux tacticiens français sont actuellement libres, le premier depuis mai 2018 et son départ du FC Metz, le second depuis décembre dernier et son licenciement du Stade Rennais. « J’ai trois noms de coach en tête que je souhaite contacter très prochainement. Laissez-moi le temps de rencontrer ces entraîneurs, et de décider sereinement et pas dans la précipitation », avait confirmé le président Olivier Delcourt récemment au micro de France Bleu.

