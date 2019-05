Quelques jours après avoir arraché la dix-huitième place de Ligue 1, le Dijon FCO avait rendez-vous avec le RC Lens ce jeudi soir au Stade Bollaert pour le match aller des barrages Ligue 1/Ligue 2. À l’extérieur, les Dijonnais ont finalement réussi à arracher un match nul grâce à un but de Kwon en fin de match (1-1). Un résultat positif avant le match retour qui se jouera dimanche. Après la rencontre, Antoine Kombouaré est revenu sur le match au micro de BeIn Sports.

« On a quand même été un peu bousculés, surtout en première mi-temps. Bizarrement, c’est quand on a commencé à avoir le contrôle du jeu et a bien gérer cette équipe de Lens qu’on prend ce but en contre. Mais après, on a été très costauds, on n’a pas cédé et on a réussi à revenir au score. C’est un très bon résultat. Maintenant, il faut finir le boulot dimanche à la maison », a expliqué l’entraîneur dijonnais.