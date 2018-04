Après Nantes et Rennes, c’est au tour de Dijon et Lyon de s’affronter ce soir lors de cette 34e journée de Ligue 1, au stade Gaston-Gérard (21h) ! Quasiment assurés du maintien, les Bourguignons sont de véritables terreurs dans leur stade cette saison mais ils restent cependant sur un match nul face à Amiens (1-1) et une défaite face à l’Olympique de Marseille (1-3). En face, les Lyonnais ont pour objectif de prolonger leur série de cinq victoires en championnat pour prendre provisoirement trois longueurs d’avance sur l’OM et revenir à un point de Monaco !

Pour cette rencontre, Olivier Dall’Oglio s’appuie sur un 4-2-3-1 avec le trio de feu Kwon, Sliti, Sammaritano derrière Wesley Saïd. De son côté, privé de Mariano, touché à l’épaule, Bruno Genesio peut néanmoins compter sur le retour comme titulaire de Nabil Fekir. Il aligne un 4-4-2 en losange avec le duo Traoré-Depay aux avant-postes.

Les compositions d’équipes :

Dijon FCO : Reynet - Rosier, Varrault, Djilobodji, Haddadi - Marié, Amalfitano - Kwon, Sliti, Sammaritano - Saïd.

Olympique Lyonnais : Lopes - Rafael, Marcelo, Morel, Mendy - Ndombele, Tousart, Aouar, Fekir - Traoré, Depay.