Après quasiment trois mois de disette à domicile toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire à l’Orange Vélodrome mardi soir face aux Girondins de Bordeaux (1-0) à l’occasion d’u match en retard de la 18e journée. Le club phocéen espère désormais démarrer une série positive, et ça passe forcément par un résultat à Dijon ce soir en ouverture de la 24e journée. Battu par Angers le week-end dernier (0-1), le DFCO s’est repris en milieu de semaine avec une victoire contre l’IC Croix en huitième de finale de Coupe de France (3-0). Un résultat qu’il faudra confirmer à Gaston-Gérard dans quelques minutes.

Après la défaite à Angers, Antoine Kombouaré aligne ce soir un 4-3-3 avec comme seul changement la titularisation d’Amalfitano dans l’entrejeu à la place de Sliti. Le reste ne change donc pas avec un trio offensif Kwon-Tavares-Saïd. Côté phocéen, Rudi Garcia sort cette fois-ci un 4-4-2. Absents face aux Girondins cette semaine, Thauvin, Balotelli et Strootman sont titulaires, poussant donc Germain, N’Jie et Sanson sur le banc de touche. L’attaquant italien est aligné avec Thauvin à la pointe de l’attaque. En l’absence de Luiz Gustavo ou encore Rami, Kamara et Caleta-Car composent quant à eux la charnière centrale olympienne.

Les compositions officielles

Dijon : Allain - Chafik, Yambéré, Lautoa, Haddadi - Marié, Amalfitano, Abeid - Kwon, Tavares, Saïd

OM : Mandanda - Sakai, Kamara, Caleta-Car, Amavi - Sarr, Lopez, Strootman, Ocampos - Thauvin, Balotelli