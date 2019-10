Interrogé en zone mixte à l’issue de la défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de l’AS Monaco (2_1, 16e de finale de Coupe de la Ligue), Dimitri Payet, buteur phocéen, a rappelé ses troupes à l’ordre.

« On est dans la continuité de ce qu’on a fait dimanche, on passe à côté de la première mi-temps. On est réduit à courir derrière le score. Ça nous est arrivé de revenir mais en ce moment, c’est plus dur et on perd. Je n’ai pas d’explication particulière sur nos premières périodes. Il faudrait peut-être qu’on démarre nos matches en nous disant qu’on est mené au score ; apparemment, ça nous réveille. Il faut s’appuyer sur la deuxième mi-temps. Il faudrait peut-être jouer 90 minutes », a lâché le Réunionnais. C’est dit.