Alors que l’avion dans lequel s’est envolé Emiliano Sala le lundi 21 janvier a été retrouvé avant-hier, les opérations de l’extraction du Piper Malibu (le modèle de l’avion) n’ont toujours pas débuté. C’est à l’AAIB (Air Accidents Investigation Branch, la cellule d’enquête des accidents aériens) que revient la charge de prendre cette décision de remorquer l’avion ou non. Et pour David Mearns, le responsable des recherches de l’avion, il faut l’extraire de la Manche, même si l’opération va coûter cher. « C’est une opération délicate mais faisable, a-t-il expliqué à L’Équipe. On a déjà récupéré des avions dans des eaux bien plus profondes (l’avion est à 67m de profondeur). »

« C’est cher, mais combien pèse l’argent dépensé face à ces deux familles ?, a confié David Mearns. Pour moi, ça n’a pas de sens de se lancer dans ces recherches, de réussir à retrouver l’avion, ce qui pourrait permettre de trouver des indices sur ce qui s’est passé, et d’abandonner. Je ne pense pas que ce soit juste de prendre cette responsabilité. Ils ont besoin de temps, maintenant qu’il n’y a plus d’espoir de les retrouver vivants, de faire le deuil. Beaucoup de gens ont fait des dons, plus de 5 000. Nous pensons que c’est nécessaire pour eux de savoir en toute transparence ce qui s’est passé. »