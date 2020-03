Erling Braut Håland (19 ans) ne cesse d’impressionner depuis son arrivée au Borussia Dortmund cet hiver. Buteur à 12 reprises en 9 matches toutes compétitions confondues, le Norvégien est l’homme fort du BVB. Si son présent est en Allemagne, son futur pourrait un jour se dessiner en Espagne. Son père, Alf-Inge Håland, a abordé le sujet pour le média espagnol As.

« Nous étions liés à plus de 100 équipes, mais il est vrai que la Liga est un très bon championnat pour mon fils, avec de grandes équipes. On ne sait jamais s’il jouera en Espagne. Ce qui doit arriver arrivera », s’est exprimé l’ancien joueur professionnel. Forcément, le Real Madrid et le FC Barcelone sont les premières équipes qui nous viennent à l’esprit. Pour le moment, les deux clubs se réjouiront de ces paroles avant de penser sérieusement à un futur transfert.