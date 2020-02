Dans trois jours, le Paris Saint-Germain affrontera le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions. Avant ce choc, le club de la capitale a fait match nul 4-4 contre Amiens (25e journée de Ligue 1). Un match qu’a raté Neymar, encore trop juste. L’attaquant brésilien, touché contre Montpellier, n’a plus joué depuis le 1er février, n’est donc pas encore sûr de jouer mardi.

Après la rencontre au Stade de la Licorne, son entraîneur Thomas Tuchel a en effet expliqué que l’ancien joueur du Barça était toujours incertain. « Je ne peux pas le dire aujourd’hui (concernant la présence du Brésilien en Allemagne, ndlr). On doit encore attendre l’entraînement de demain. Mais juste après ce match, on parle de Neymar et de Dortmund... », a expliqué le technicien allemand au micro de Canal +. Il va donc encore falloir patienter pour savoir si Neymar sera de la partie.