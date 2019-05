Interrogé en début de semaine par Eurosport Allemagne, Thomas Tuchel n’a pas caché son intérêt pour Julian Weigl, milieu de terrain du Borussia Dortmund. Alors qu’il l’a eu sous ses ordres pendant deux saisons, l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain rêve de le côtoyer en France.

Une envie qui pourrait être toutefois refroidie par les propos de Marc Zorc, directeur sportif du BVB, interrogé par WAZ : « Julian a un contrat à long terme avec nous et nous n’avons aucune intention de changer quoi que ce soit à ce sujet. » L’ancien footballeur professionnel s’est toutefois montré plus mesuré concernant le cas Raphael Guerreiro, également associé au PSG depuis quelques semaines et dont l’avenir est « encore incertain ».