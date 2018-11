Il y a quelques saisons, le nom d’Eden Hazard était revenu avec insistance du côté du PSG. Invité du Canal Football Club ce dimanche soir, le Belge a reconnu que des contacts avec été noués mais cela ne l’a jamais tenté de revenir en Ligue 1. Il affirme aussi qu’il ne se voyait pas retrouver le championnat de France un jour.

« Oui (il y a eu des contacts avec le PSG), mais non cela ne m’a pas tenté. J’ai toujours dit que si je revenais un jour en Ligue 1, ce serait à Lille. Ça ne serait peut-être pas possible, alors je ne reviendrais pas en Ligue 1, je pense. » Le message est envoyé, le club de la capitale et le LOSC savent à quoi s’en tenir.