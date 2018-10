Chaque année, Eden Hazard (27 ans) réaffirme son amour pour le Real Madrid, et chaque saison le Belge laisse planer le doute sur son avenir à Chelsea. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien Lillois aime souffler le chaud et le froid. Ainsi, après avoir à nouveau déclaré sa flamme aux Merengues, Hazard a cette fois-ci annoncé qu’il était prêt à ne jamais quitter les Blues.

« Je peux finir ma carrière à Chelsea. Ce n’est pas un problème du tout. Je suis très heureux dans ce club et ma famille est heureuse ici. Donc si je ne vais pas en Espagne, ce n’est pas un problème du tout. J’aime les supporters et je crois qu’ils m’aiment aussi. Peu importe ce qui se passera dans le futur, je serai heureux. C’est tout », a-t-il déclaré à Skysports. La suite au prochain épisode.