Auteur d’un excellent début de saison (8 buts toutes compétitions confondues), Eden Hazard (27 ans) a encore laissé planer le doute sur son avenir à Chelsea, dans des propos relayés par le Telegraph. « Je veux ce qui est bon pour moi, mais je veux aussi ce qui est bon pour le club, parce que ce club m’a tout donné », a-t-il lancé, avant de poursuivre. « Je joue bien en ce moment. Le Real Madrid est le meilleur club du Monde. Je ne veux pas mentir aujourd’hui. C’est mon rêve depuis que je suis enfant. J’ai rêvé de ce club. Je ne veux pas en parler tous les jours », a-t-il expliqué avant d’ajouter.

« Je n’ai pas le temps, mais nous parlerons de mon avenir bientôt. Je pense. Quand tu as un rêve, tu veux qu’il soit exaucé. Je l’ai dit plusieurs fois : si je pars, je serai content. Je sais que si je reste, je serai aussi heureux. Ce n’est pas comme si, si je pars, je suis content et si je reste, je ne suis pas content. Je suis heureux et je n’ai besoin de rien. Il n’y a pas que les trophées. Bien sûr, quand tu joues, tu veux gagner, mais je veux juste prendre du plaisir sur le terrain, comme en ce moment. Alors, je suis content », a-t-il lâché. Tout est possible donc.