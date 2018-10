Champion du monde avec l’Équipe de France en juillet dernier, Blaise Matuidi a eu un rôle prépondérant. Interviewé pour l’émission Breaking Sport sur RMC Sport, le milieu de terrain ne manque pas d’ambition avec les Bleus : « on a fait finaliste de l’Euro, victoire en Coupe du monde et si on peut enchaîner avec l’euro ce serait exceptionnel. Aujourd’hui je pense avoir les capacités d’enchaîner avec cet Euro, le coach semble avoir confiance. »

Pourtant, il a eu un doute lorsqu’il a remporté le titre mondial : « pour ne rien vous cacher, je me suis posé la question. C’est un chemin facile, je pouvais sortir par la grande porte, mais j’ai d’autres ambitions.Je suis certain qu’avec ce groupe-là on est capable de chercher l’Euro, on a un groupe soudé et on est capable de chercher ce titre. J’ai envie de finir en beauté. » Néanmoins, le joueur de 31 ans sait que la fin de sa carrière internationale se rapproche : « dans 2 ans la question ne se posera plus. »