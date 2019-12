C’était dans l’air, c’est désormais officiel : Didier Deschamps a prolongé son contrat à la tête de l’équipe de France jusqu’au 31 décembre 2022. Une fierté pour le sélectionneur national, présent en conférence de presse au siège de la Fédération Française de Football ce mardi.

« C’est toujours une fierté et un honneur, vous connaissez mon attachement pour ce que représente ce maillot de l’équipe de France. Je remercie le président pour sa confiance, j’apprécie la qualité de notre relation. Je suis heureux de poursuivre l’aventure, même si notre concentration est tournée vers l’Euro 2020 avec pour objectif d’être le plus performants possible », a-t-il lâché, précisant ne pas penser à la retraite. « Ça viendra un jour certainement, je me sens encore en pleine forme, plein d’envie et de détermination ».