Avec la victoire en Coupe du Monde en 2018, il paraissait évident que Didier Deschamps allait rester encore un moment en poste. Il a d’ailleurs souvent répété qu’il souhaitait défendre son titre au Qatar en 2022. Le sélectionneur a vu son vœu exaucé. Comme c’était prévu depuis quelque temps maintenant, il vient de prolonger son contrat de deux ans et demi, ce qui l’emmène à décembre 2022. Jusque-là, il était lié à la Fédération Française de Football jusqu’à l’Euro 2020.

« Noël Le Gräet, président de la FFF, et Didier Deschamps se sont entendus sur une prolongation de contrat de deux ans. Le sélectionneur des Bleus est lié avec la Fédération Française de Football jusqu’à la fin de la Coupe du monde de la FIFA 2022. Ce mardi 10 décembre, Didier Deschamps a prolongé son contrat de deux ans avec la FFF. Il s’agit de sa troisième prolongation avec la Fédération après 2015 et 2017 », détaille le communiqué de la FFF sur son site internet, alors qu’une conférence de presse a lieu cet après-midi au siège de la fédération à Paris.

Deschamps va probablement devenir le sélectionneur à la plus grande longévité

Avec ce nouveau contrat, Didier Deschamps est récompensé de ses très bonnes performances, en plus d’être régulières, à la tête des Bleus depuis son arrivée en 2012. Qualifié in extremis à la Coupe du Monde au Brésil, il a atteint les quarts de finale, avant de se hisser en finale à l’Euro 2016 sur le territoire national. Battue par le Portugal, l’Equipe de France a pu assouvir sa soif de vaincre lors du Mondial en Russie en 2018, ajoutant cette seconde étoile si précieuse sur son maillot.

Si tout se passe bien pour Didier Deschamps (51 ans), qui ne devrait donc pas quitter l’Equipe de France avant le 31 décembre 2022, il sera resté au moins 10 ans dans ce costume. Il deviendrait alors le sélectionneur à la plus grande longévité de l’histoire, dépassant Michel Hidalgo, en poste entre 1976 et 1984. Après être devenu le joueur le plus capé en sélection (il a été battu depuis) et le premier capitaine des Bleus à soulever une Coupe du Monde, DD continue de marquer le football français de son empreinte.