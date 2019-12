Qualifiée pour l’Euro 2020 après une année 2019 réussie, l’équipe de France va tenter l’été prochain de réaliser le doublé après remporté la Coupe du Monde l’an passée en Russie. Depuis cette compétition, le jeu des Bleus est d’ailleurs souvent critiqué. Et même lors des éliminatoires de l’Euro ces derniers mois, celui-ci a été pointé du doigt. Présent sur RMC ce vendredi, Didier Deschamps a encore répondu : « ce n’est pas parce que l’on a été champion du monde en jouant comme cela que toutes les équipes jouant ainsi auraient été sacrées. Il faut s’appuyer sur ce qui a fait notre force. Nous avions une force collective et une très grande efficacité en défense et sur le plan offensif. »

Le sélectionneur tricolore, qui a prolongé son contrat jusqu’en décembre 2022 et le prochain Mondial, a ensuite poursuivi en parlant des derniers matches de son équipe. « Je ne suis pas d’accord avec certaines analyses sur ce que l’on a réalisé lors de la phase de qualification. On nous reprochait une maîtrise et une possession parfois trop réduites mais cela n’a pas été le cas lors des éliminatoires. Aujourd’hui, on est juste à un petit pour cent derrière l’Espagne en terme de possession avec 72%. Mais simplement comme ça, cela ne m’intéresse pas », a lâché l’ancien coach de l’Olympique de Marseille. Le message est passé.