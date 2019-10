Victime d’une lourde blessure au coude gauche à la vue des images, et sorti sur civière et sous assistance respiratoire, Hugo Lloris (32 ans) ne souffrirait d’aucune fracture d’après les informations de Nice Matin. C’est ce qu’auraient révélé les premiers examens passés par le joueur.

Il souffrirait d’une luxation et sera bien entendu sur le flanc pour quelques semaines, même si on ne connaît pas encore sa durée d’indisponibilité. Le gardien a pu contacter ses proches et les rassurer. Il devrait quitter la clinique dans laquelle il a été admis durant la soirée. Maignan le remplace en équipe de France.

Hugo Lloris, blessé ce samedi avec Tottenham, ne pourra pas participer aux deux prochains matches des Bleus. Il est remplacé par le Lillois Mike Maignan @mmseize pic.twitter.com/2JQ4Gm8cOC — Equipe de France (@equipedefrance) October 5, 2019

