Eloigné des terrains au plus mauvais moment, Nabil Fekir avait passé le mois de mars à l’infirmerie et était absent lors des rencontres amicales face à la Colombie et à la Russie. Le capitaine de l’OL avait pourtant très bien figuré avant ce coup dur et est revenu à la compétition à temps. Titulaire lors des 4 dernières rencontres de l’OL, il sera de l’aventure en Russie.

Le joueur de 24 ans n’a pas tardé à réagir sur Twitter, en déclarant solennellement : Tres heureux de participer à ma première coupe du monde #FiersDetreBleus.