Didier Deschamps a donc appelé Mamadou Sakho parmi les suppléants aux 23 Bleus pour le Mondial en Russie. Une consécration pour le défenseur central français après avoir manqué l’Euro 2016 suite à une affaire de dopage (durant laquelle il a été finalement blanchi). Le joueur de Crystal Palace a exprimé toute sa satisfaction de se rapprocher du groupe France.

« Ça m’a fait plaisir de voir mon nom s’afficher. Après avoir vécu une injustice il y a quelques années et avoir été blanchi quelques semaines plus tard, ça n’a pas été évident. Mais le soldat ne lâche jamais. Et pour moi, c’est une victoire d’être dans la liste des réservistes. J’ai une mentalité de compétiteur. Tant que je n’attendrai pas mon objectif avec l’équipe de France, je continuerai à bosser, » a commenté l’ancien défenseur du PSG.