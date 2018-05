Sans surprise, Karim Benzema ne fait pas partie des 23 joueurs appelés par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Invité à réagir, Zinedine Zidane n’a pas souhaité en rajouter.

« Nous avons déjà parlé de Benzema et la sélection (française). Le fait de ne pas être appelé ne va pas le déconcentrer parce que ce n’est pas nouveau. Il doit rester focalisé sur les deux prochains matches et rien de plus », a déclaré le coach merengue en conférence de presse.