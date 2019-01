Plutôt en difficulté sur le marché des transferts cet hiver et très affectés par la disparition de leur ancien attaquant Emiliano Sala, les Nantais vont peut-être retrouver un peu le sourire, avec les deux probables arrivées de Valentin Eysseric (Fiorentina) et Edgar Ié (Lille). L’Équipe annonce ainsi que les deux joueurs sont tout proches de signer chez les Canaris.

Le défenseur Edgar Ié, apparu seulement 7 fois en Ligue 1 cette année, devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison par les Dogues. Cela permettra au FC Nantes de consolider sa défense, eux qui ont vu Kara Mbodji et Matt Miazga partir cet hiver. De son côté, Valentin Eysseric, également peu utilisé par son entraîneur Stefano Pioli cette année (8 petites apparitions en Serie A), devrait signer un prêt avec option d’achat. Il retrouvera ainsi le championnat français, un an et demi après son départ de l’OGC Nice.