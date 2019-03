Alors que le Stade Rennais défiait Arsenal ce jeudi soir (3-1), quatre autres huitièmes de finale aller de Ligue Europa se disputaient en même temps, avant les trois autres rencontres programmées à 21h. En Allemagne, l’Eintracht Francfort accueillait notamment l’Inter. À la Commerzbank-Arena, les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge, et le club allemand peut vraiment remercier Trapp. Le gardien prêté par le PSG a en effet stoppé le penalty de Brozovic (22e). De son côté, le Séville FC recevait le Slavia Prague à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, mais le club andalou a été accroché par l’équipe tchèque (2-2).

Après l’ouverture du score très rapide de Ben Yedder (1ère), Stoch égalisait en effet derrière (25e). Une joie de courte durée puisqu’El Haddadi redonnait l’avantage au Séville FC (28e). Finalement, Kral marquait le second but de son équipe (39e). Le Slavia Prague prend donc une option pour les quarts de finale avec ses deux buts à l’extérieur. Dans les autres rencontres, Benfica a chuté contre le Dinamo Zagreb (0-1) suite à un but de Petkovic sur penalty (38e). Enfin, Villarreal est allé s’imposer en Russie face au Zenit (1-3). Iborra (33e), Moreno (64e) et Morlanes (71e) ont trouvé le chemin des filets pour le sous-marin jaune, tandis qu’Azmoun avait égalisé en première période (35e).

Les résultats de la soirée :

Dinamo Zagreb 1-0 Benfica : Petkovic (38e, pen)

Séville FC 2-2 Slavia Prague : Ben Yedder (1ère), El Haddadi (28e) ; Stoch (25e), Kral (39e)

Eintracht Francfort 0-0 Inter

Zenit 1-3 Villarreal : Azmoun (35e) ; Iborra (33e), Moreno (64e), Morlanes (71e)