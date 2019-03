Les huitièmes de finale prenaient fin ce jeudi soir. Outre la défaite du Stade Rennais, éliminé par Arsenal (0-3), l’Inter a été sorti par l’Eintracht Francfort (0-1). Les Nerazzurri, qui ont encaissé un but de Jovic en début de match (6e), n’ont jamais réussi à hausser leur niveau de jeu pour aller chercher une qualification pour les quarts de finale. De son côté, Villarreal a assuré le coup en l’emportant 2-1 contre le Zenit, validant ainsi sa qualification.

Deux autres rencontres avaient également lieu. Ainsi, le Séville FC a été poussé en prolongation par le Slavia Prague. Et alors qu’il pensait accéder aux quarts de finale, le club andalou a encaissé un but dans les derniers instants de la rencontre, synonyme d’élimination (3-4) ! En effet, les Andalous ont dit adieu au prochain tour puisque Kjaer a malheureusement marqué contre son camp à la 119e minute... Enfin, Benfica a battu le Dinamo Zagreb après prolongation (3-0) et rejoint aussi les quarts de finale. Rendez-vous ce vendredi aux alentours de 13h pour le tirage au sort du prochain tour.

Les résultats de 21h (en gras, les équipes qualifiées) :

Benfica 3-0 Dinamo Zagreb (0-1 à l’aller) : Jonas (71e), Ferro (94e), Grimaldo (105e).

Inter 0-1 Eintracht Francfort (0-0 à l’aller) : Jovic (6e).

Slavia Prague 4-3 Séville FC (2-2 à l’aller) : Ngadeu-Ngadjui (15e), Soucek (47e), Van Buren (102e), Kjaer (119e, csc) ; Ben Yedder (44e), Munir (54e), Vazquez (98e).

Villarreal 2-1 Zenit (3-1 à l’aller) : Moreno (29e), Bacca (47e) ; Ivanovic (90e+1).