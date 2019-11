La cinquième journée de la phase de poules de Ligue Europa démarrait ce jeudi soir avec trois matches programmés à 16h50. Au Kazakhstan, Manchester United affrontait le FC Astana dans le groupe L. En tête de la poule, les Red Devils pouvaient conforter leur première place en cas de victoire. Mais sur la pelouse de l’Astana Arena, les Mancuniens se sont inclinés sur le score de 2-1. La rencontre avait pourtant bien débuté pour MU avec une réalisation de Lingard (10e, 0-1). Mais en deuxième période, le FC Astana inversait la tendance. Après l’égalisation de Shomko (55e), le malheureux Bernard marquait contre son camp (62e, 2-1).

Les joueurs d’Ole Gunnar Solskjær perdaient donc ce match mais restaient premiers avec 10 points, en attendant le match entre Alkmaar et le Partizan Belgrade (18h55). Dans les autres rencontres, le FC Bale défiait Krasnodar en Russie. À la première place de ce groupe C, la formation suisse n’a pas réussi à s’imposer (0-1) mais est quand même qualifiée. Dans le même temps, Getafe a disposé de Trabzonspor sur le même score. Les deux vainqueurs du jour comptent donc neuf points et s’affronteront dans deux semaines pour le dernier billet.

Les résultats de la soirée :

FC Astana 2-1 Manchester United : Shomko (55e), Bernard (62e csc) ; Lingard (10e)

Krasnodar 1-0 Bale : Ari (72e s.p)

Trabzonspor 0-1 Getafe : Mata (50e)