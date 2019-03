Les champions du monde démarraient ce soir leur groupe de qualification pour l’Euro 2020 avec une rencontre face à la Moldavie. Et si les Bleus perdaient à l’échauffement Kingsley Coman, remplacé numériquement dans le onze par Blaise Matuidi, ces derniers démarraient fort la rencontre. Après quelques incursions dans le camp moldave, Paul Pogba distillait un amour de ballon par dessus la défense pour Antoine Griezmann, qui ouvrait le score (0-1, 23e). Le joueur de l’Atlético de Madrid se distinguait une seconde fois, cette fois en passeur, et trouvait la tête de Raphaël Varane sur corner dans la foulée (0-2, 27e).

La première période se terminait de la meilleure des manières et Olivier Giroud déviait du bout du pied un centre de Blaise Matuidi (0-3, 36e), devenant ainsi le troisième meilleur buteur des Bleus à égalité avec David Trezeguet (34 buts). En seconde période, les Bleus faisaient tourner et la Moldavie sortait de plus en plus, sans inquiéter Hugo Lloris cependant. Kylian Mbappé et Paul Pogba butait sur le portier moldave (70e, 71e). Et finalement, le natif de Bondy s’offrait un but en fin de match (0-4, 88e). Et finalement, la Moldavie s’offrait un but grâce à Andros, qui avait bien suivi dans la surface (1-4, 90e). Les Bleus l’emportaient tranquillement (1-4) et prennent provisoirement la tête de leur poule à la différence de buts devant la Turquie et l’Islande.