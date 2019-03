Deuxième à cinq longueurs du leader, le PSV Eindhoven, l’Ajax Amsterdam se devait de l’emporter à domicile pour conserver ses espoirs de titres. Tout partait bien pour les hommes d’Erik ten Hag avec un but contre son camp de Daniel Schwaab (1-0, 21e) et les Lanciers rentraient aux vestiaires en tête. Au retour des vestiaires, Noussair Mazraoui était coupable d’un pied haut sur Angelino et se retrouvait expulsé (57e). Fort de sa supériorité numérique, le PSV Eindhoven revenait au score sur une tête de Luuk de Jong (1-1, 58e).

Pourtant, le match était loin d’être terminé et Daniel Schwaab faisait faute sur David Neres dans sa surface. Dusan Tadic redonnait l’avantage sur penalty à l’Ajax Amsterdam (2-1, 71e). Solide, l’Ajax Amsterdam tenait bon et parvenait même à prendre deux buts d’avance grâce à une réalisation de David Neres au bout du temps additionnel (3-1, 90e +6). Avec cette victoire, les Godenzonen reviennent à 2 points du PSV Eindhoven.