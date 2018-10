Luis Enrique a dévoilé jeudi sa liste pour les prochains matchs de la Roja, contre le Pays de Galles (11 octobre) et l’Angleterre (15 octobre). Et l’ancien entraîneur du FC Barcelone a réservé plusieurs surprises, avec notamment les retours de Paco Alcacer (Dortmund), Koke (Atlético Madrid) ou encore Marc Bartra (Bétis Séville), mais surtout la première sélection de Jonny, le latéral de Wolverhampton. Ce vendredi, As révèle qu’un joueur aurait tapé à la porte de Luis Enrique pour un retour en sélection.

En effet, Iker Casillas (37 ans, 167 sélections) aurait proposé ses services au sélectionneur espagnol. En effet, l’ancienne gloire du Real Madrid, brillant avec le FC Porto cette semaine en Ligue des Champions, pourrait accepter tout poste qui lui serait proposé en sélection, que ce soit comme remplaçant ou comme troisième gardien. Luis Enrique sera-t-il sensible à cet appel du pied de son ancien coéquipier en sélection ? Pour rappel, depuis l’Euro 2016, Iker Casillas n’a plus été appelé en sélection.