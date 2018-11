David de Gea ne semble plus faire l’unanimité dans les rangs espagnols. Critiqué dans la presse locale après sa prestation contre la Croatie (3-2), il a notamment été traité de « passoire » par Marca. De son côté, As écrivait « De Gea ne ferme pas le débat ». Et après avoir été remis en question par les journalistes de son pays, le portier de Manchester United n’a pas non plus été soutenu par ses supporters...

C’est en effet ce que relate le résultat d’un sondage lancé par As. Sur plus de 100 000 votants, 50% souhaitent voir Iker Casillas revenir dans les cages espagnoles à la place du portier de Manchester United, et ce quelques heures après la déclaration du portier du FC Porto quant à un potentiel retour en sélection. Derrière Casillas, on retrouve le gardien de Chelsea, Kepa Arrizabalaga, avec 40% des voix. Pau Lopez complète le podium (5%). David de Gea, lui, est dernier de ce classement avec un peu moins de 5%. Un sondage accablant pour le portier mancunien, dont les performances étaient déjà critiquées lors du Mondial 2018 en Russie.