Rooney tire sa révérence avec l’Angleterre

Tous les tabloïds ne parlent que d’une chose outre-Manche, la retraite et les adieux de Wayne Rooney. Le monument du football anglais qui faisait son retour avec les Three Lions pour affronter les États-Unis et fêter une 120e sélection, hier soir. Tout un symbole pour celui qui évolue désormais en MLS. « Les derniers Hourras de Rooney » titre le Daily Telegraph. D’autres journaux ont préféré faire dans le jeu de mots comme le Daily Mirror qui parle de « Roospect » envers la légende de Manchester United.

Asensio charmé par la Vieille Dame ?

La connexion Real Madrid-Juventus continue de faire les gros titres de la presse Italienne. Après l’arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juve, et la rumeur de celle de Marcelo, c’est au tour de Marco Asensio de faire la Une de Tuttosport. D’après les informations du journal italien, le jeune talent espagnol serait mécontent au Real, et la Vieille Dame aurait pour projet de le faire venir. Un amour qui serait réciproque puisque d’après Tuttosport, il aurait émis le souhait de venir à Turin. « Je veux la Juve », titre carrément le quotidien italien. Une information à prendre avec des pincettes, même s’il faut noter que c’était déjà Tuttosport qui avait sorti avant tout le monde l’information de la venue de CR7 du côté de la Juve.

La presse espagnole s’attaque à De Gea

L’Espagne s’est inclinée 3-2 hier face à la Croatie, une défaite qui n’a pas plu du tout à la presse ibérique qui critique très fortement la Roja ce matin, en particulier la défense espagnole et plus précisément son gardien David de Gea. « Une passoire » titre Marca, qui regrette la cascade d’erreurs des défenseurs et du portier espagnol,et qui explique que la sélection doit maintenant prier pour que l’Angleterre et la Croatie fassent match nul dimanche. Dans les pages du journal As, on pointe aussi la performance du gardien titulaire : « De Gea ne ferme pas le débat », titre le journal en ajoutant qu’il a concédé six buts lors des deux derniers matchs. Ambiance.