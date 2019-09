Un peu plus de deux mois après avoir quitté l’Euro italien sur une cinglante défaite face à l’Espagne en demi-finale (4-1), l’équipe de France Espoirs retrouve les terrains à l’occasion d’une rencontre amicale contre l’Albanie, au stade de la Licorne d’Amiens (21h).

Pour cette rencontre, Sylvian Rippoll a convoqué 21 joueurs, et choisi un onze composé d’Alban Lafont dans le but, d’une défense avec Kelvin Amian, Boubacar Kamara - appelé pour la première fois -, Dan-Axel Zagadou et Nicolas Cozza. Au milieu, Boubacary Soumaré est accompagné par Antoine Bernede et Irman Louza. Devant, première pour Amine Gouiri, qui accompagne Moussa Diaby et Jeff-Reine Adelaïde.

Les compositions d’équipes :

France : Lafont - Amian, Kamara, Zagadou, Cozza - Bernede, Soumaré, Louza - Diaby, Gouiri, Reine-Adélaïde

Albanie : Selmani - Bajrami, Maloku, Ndrecka, Mersinaj - Mala, Mucolli, Shehu - Kolaj, Vrioni, Ademi

