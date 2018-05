Le 28 mars dernier, Timothy Weah honorait sa première cape avec les États-Unis a seulement 18 ans. Dans la nuit de lundi à mardi, l’attaquant du Paris SG était titulaire pour la première fois avec la sélection américaine.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les débuts ont été plus que réussis, puisqu’il a inscrit son premier but sous les couleurs de l’équipe nationale à l’occasion de sa première titularisation. Le fils de George Weah a marqué le troisième but des siens lors de la victoire facile en amical face à la Bolivie (3-0).